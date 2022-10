Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 31-Jährige randaliert in Bekleidungsgeschäft und landet im Polizeigewahrsam

Iserlohn (ots)

Eine 31-jährige Iserlohnerin hat am Dienstagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, im Verkaufsraum eines Bekleidungsgeschäfts in der Wermingser Straße randaliert. Die Frau schrie lauthals und warf einen Kunststoffaufsteller um, der dadurch beschädigt wurde. Die Mitarbeiter des Geschäfts riefen die Polizei. Die Beamten erteilten der Frau einen Platzverweis und schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Zwei Stunden später, gegen 19.20 Uhr, fiel die Frau erneut auf. An den Sieben Gäßchen attackierte sie eine Frau verbal und trat gegen eine Mauer. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die alkoholisierte 31-Jährige daraufhin, zur Verhinderung weiterer Straftaten, in Gewahrsam. (schl)

