Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein noch unbekannter Täter brach am Sonntagmorgen in eine Gaststätte in Karlsruhe-Neureut ein und entwendete Bargeld.

Indem er offenbar eine Tür aufhebelte, gelang ein Einbrecher gegen 05.00 Uhr in eine Gaststätte in der Straße "Am Sandfeld" in Neureut. Nach den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen begab er sich wohl an den Tresen und entwendete aus einer Kasse einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung des Mannes.

Der mutmaßliche Täter war etwa 20-30 Jahre alt, von schlanker Statur, trug eine Schildkappe mit zwei dunklen Streifen, eine Jogginghose mit Reflektoren an den Hosenbeinen sowie Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721-967180 in Verbindung zu setzen.

