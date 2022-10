Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Oberlichter von Sporthalle beschädigt

Hemer (ots)

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag, zwischen 15:00 und 19:00 Uhr, drei Oberlichter der Sporthalle in der Winkelstraße mit Steinen beschädigt. Entsprechende Steine wurden in den Räumlichkeiten unterhalb der Lichter aufgefunden. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

