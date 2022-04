Polizei Köln

POL-K: 220418-2-K Festnahme nach brutalem Raubüberfall auf Senior

Köln (ots)

Mithilfe der Videobeobachtung haben Polizisten nach einem brutalen Raubüberfall auf einen Senior (78) am Sonntagabend (17. April) in der Kölner Altstadt einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen auf dem Neumarkt festgenommen. Der aus der Türkei stammende Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 23 Uhr soll der Tatverdächtige den Senior in der Straße "Unter Käster" attackiert haben, ihm zwei Goldketten vom Hals gerissen und mit seiner Beute durch die Hühnergasse in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Durch die Tat erlitt das Opfer Verletzungen am Hals.

Ein Zeuge filmte die Tat und stellte die Aufnahme den eingesetzten Beamten zur Verfügung. Nur eine Stunde nach dem Raubüberfall erkannte ein Beamter der Videoleitstelle anhand der Filmaufnahme des Zeugen den 29-Jährigen am Neumarkt und lotste ein Streifenteam zum Festnahmeort. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Hosentasche die Goldketten des 78-Jährigen. (jk/rr)

