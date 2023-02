POL-WL: Auf Pendlerparkplatz Autos aufgebrochen

Neu Wulmstorf (ots) - Tageswohnungseinbruch Im Weidenring kam es am Dienstag, 14.2.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. Diebe hatten in der Zeit zwischen 8:25 Uhr und 21:00 Uhr die rückwärtige Terrassentür eines Reihenhauses aufgehebelt und waren so in das Haus gelangt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unbekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an ...

