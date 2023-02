Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis - LKW-Unfall auf der A 5 - PM Nr. 2

BAB5/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem LKW-Unfall auf der A5 befinden sich seit dem heutigen Freitagmorgen, kurz nach 4 Uhr, Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Ein 41-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf der A5 in Richtung Heidelberg und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Leitplanke. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, welches nach links abgewiesen wurde und schließlich gegen die Mittelleitplanke stieß. Das verunfallte Fahrzeug blieb letztlich zwischen den Mittelleitplanken liegen. Hierbei kam es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A5 in Richtung Karlsruhe. Der Fahrer konnte durch die Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug geborgen werden. Er wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die BAB ist derzeit zur Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten ab der Abfahrt Kronau von Karlsruhe in Richtung Heidelberg vollgesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

