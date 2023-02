Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Weimar (ots)

Im Zeitraum, während sich der Besitzer im Urlaub befand, wurde ein in der Döllstedtstraße abgestellter Ford Mondeo beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer den Wagen in der Woche vom 06.-13.02.2023. Im Anschluss an den Unfall verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle, sodass durch diesen eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme verhindert wurde. Die Polizei sucht Hinweise von Zeugen, die den Unfall in der Woche möglicherweise mitbekommen haben. Informationen nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

