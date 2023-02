LPI-J: Gartenhaus angebrannt

Weimar (ots) - Am Sonntagmittag musste die Halterin eines Toyotas in der Henry-van-de-Velde-Straße feststellen, dass sowohl ihr Auto als auch das neben ihr parkende Fahrzeug zerkratzt wurde. Vermutlich wurde durch einen unbekannten Täter der Lack beider Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag zerkratzt. Derzeit wird von einer Schadenshöhe von fast 1.000 Euro ausgegangen. Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen gibt es bisher nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

