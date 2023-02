LPI-J: Autos zerkratzt

Jena (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde die Jenaer Polizei durch einen Anwohner über eine Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw in der Carl-Zeiß-Straße informiert. Durch die unbekannten Täter wurden an einem Renault und BMW jeweils die rechten Außenspiegel abgetreten. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Funkstreifenwagen konnten die Täter nicht festgestellt werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der 03641-810 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr