POL-UL: (BC) Biberach - Gegenverkehr übersehen

Beim Abbiegen kam es am Mittwoch zu einem Unfall in Biberach.

Der 18-Jährige fuhr gegen 7.20 Uhr in der Memminger Straße. Auf Höhe Freibad bog der Fahranfänger nach links in die Königsbergallee ab. Wie die Polizei berichtet, war die Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Deshalb regeln die Verkehrszeichen die Vorfahrt. Das hatte der Mazdafahrer wohl übersehen und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Der war stadtauswärts unterwegs und hatte Vorfahrt. Beide Fahrende blieben unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

