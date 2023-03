Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fußgänger angefahren und geflüchtet ++ Buchholz i.d.N. - Einbruch in Einfamilienhaus ++ Tostedt - Lkw übersieht Fußgänger

Buchholz i.d.N. (ots)

Die Polizei Buchholz sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 28.02.2023, gegen 12:00 Uhr, in der Lindenpassage in Buchholz ereignet hat. Der bislang unbekannte Fahrer eines Autos wollte dort auf den Parkplatz einer Spielothek fahren. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Paketbote, der von dem Auto erfasst wurde. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort und ließ den verletzten Fußgänger auf der Fahrbahn liegen. Ersthelfer versorgten den Fußgänger. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181/ 2850 entgegen.

Buchholz i.d.N. - Einbruch in Einfamilienhaus

Zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstag, 28.02.2023, in der Zeit zwischen 19:30 und 20:30 Uhr, im Wilhelm- Raabe- Weg in Buchholz. Ein bislang unbekannter Täter kletterte zunächst eine Dachrinne hinauf und hebelte dort im 1. OG ein Fenster auf. In dem Haus wurde mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Was genau erbeutet wurde ist noch nicht bekannt. Die Polizei Buchholz (04181/2850) bittet um Hinweise.

Tostedt - Lkw übersieht Fußgänger

Glück im Unglück hatte am Dienstag, 28.02.2023, gegen 11:50 Uhr, ein 84jähriger Fußgänger, der auf der Buxtehuder Straße in Tostedt von einem Lkw erfasst und etwa 20 Meter mitgeschleift worden ist. Der 38jährige Lkw-Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug die Buxtehuder Straße in Richtung Dohren befahren. Zunächst wollte er nach eigenen Angaben in die Straße Schwarzer Weg abbiegen und hatte dafür auf der Buxtehuder Straße kurz angehalten. Da er dann festgestellt hat, dass sein Fahrzeuggespann zu groß sei, um in den Schwarzen Weg einzufahren, wollte er seine Fahrt in Richtung Dohren fortsetzen. In diesem Moment hatte der 84jährige Fußgänger bereits mit seinem Fahrrad die Buxtehuder Straße überqueren wollen und befand sich zum Zeitpunkt des Anfahrens des Lkw direkt vor der Zugmaschine. Nachdem der Lkw- Fahrer die Rufe des Mannes gehört hatte stoppte er sofort sein Fahrzeug und kümmerte sich um den Fußgänger, der am Fuß verletzt worden ist und dann einem Krankenhaus zugeführt wurde.

