POL-K: 221109-5-K/SU Zwei Großeinsätze in Siegburg - mögliche Gefahrenlage an Schule - verdächtiger Gegenstand an Berufskolleg

Köln (ots) - Sicherer Start in die Karnevalssession (Zitate: Polizeipräsident Falk Schnabel, Leiter der Staatsanwaltschaft Köln Joachim Roth, Einsatzleiter Rüdiger Fink) Schutz der friedlich Feiernden durch verstärkte Anhalte- und Sichtkontrollen Für den Start in die Session am 11. November bereitet sich die Polizei Köln mit rund 1100 Einsatzkräften in zwei Schichten auf einen arbeitsreichen und auf Grund des ...

