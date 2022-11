Polizei Köln

POL-K: 221109-3-LEV Drei Festnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach Einbruch in Lise-Meitner-Gymnasium

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in das Lise-Meitner-Gymnasium in Leverkusen-Wiesdorf haben Polizisten in der Nacht zu Mittwoch (9. November) mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers die drei mutmaßlichen Einbrecher (m17, m19, m19) festgenommen.

Gegen 2 Uhr lösten die Einbrecher beim Aufbrechen eines Fensters Alarm aus. Als eine Streifenbesatzungen in der Straße "Am Stadtpark" ankam, stellte sie einen der beiden 19-Jährigen. Seinen beiden Mittätern gelang zunächst die Flucht in Richtung der nahegelegenen Dhünn. Dank der Wärmebildaufnahmen eines angeforderten Polizeihubschraubers spürten die Polizisten das flüchtige Duo an der Flussböschung auf. Den anschließenden Fluchtversuch des 17-Jährigen durch die Dhünn vereitelten die Polizisten nach kurzer Verfolgung. Bei ihm fanden die Beamten außerdem Cannabis. Er wurde auf der Wache an seine Erziehungsberechtigte übergeben. (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell