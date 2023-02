Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht und bricht ihm dabei Schneidezahn ab (11.02.2023)

Gottmadingen (ots)

Ein Unbekannter hat einem Mann am Samstagabend in der Roseneggstraße ins Gesicht geschlagen und ihm dabei einen Schneidezahn abgebrochen. Kurz vor Mitternacht war ein 43-jähriger Mann auf dem Heimweg von einer Bar in der Hauptstraße. Im Bereich der Roseneggstraße rempeltet der 43-Jährige versehentlich einen Fremden an. Dieser schlug ihm daraufhin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wobei ein Schneidezahn abbrach. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

