Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erneut Geldautomat gesprengt ++ Buchholz i.d.N. - Auto und Reisebus stoßen frontal zusammen ++ Laßrönne - Toter nach Brand identifiziert

Winsen (ots)

Zeugen meldeten heute, 09.03.2023, gegen 03:15 Uhr, eine Explosion im Bereich eines Geldausgabeautomaten in der Marktstraße in Winsen. Während der Zeuge mit den Beamten der Kooperativen Leitstelle telefonierte flüchteten drei maskierte Täter mit einem schwarzen Kleinwagen, vermutlich einem 1er BMW, in Richtung Hamburger Straße. Die Hausfront wurde durch die Explosion komplett zerstört. Eine Anwohnerin, die über der Bankfiliale wohnt, musste ihre Wohnung noch in der Nacht verlassen. Derzeit wird die Statik des Gebäudes durch Fachpersonal überprüft. Der Sachschaden liegt vermutlich in einem sechsstelligen Bereich. Ob die Täter auch Geld erbeuteten ist bisher noch nicht bekannt. Trotz großangelegter, länderübergreifender, Fahndung konnte die Täter bisher nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen gegen 03 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtbereich Winsen oder Autobahnzubringer aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Buchholz, 04181/2850, in Verbindung zu setzen.

Auto und Reisebus stoßen frontal zusammen

Glück im Unglück hatte ein 78jähriger Autofahrer am Mittwoch, 07.03.2023, als er gegen 10:40 Uhr mit seinem Auto auf der B75 aus Richtung Dibbersen kommend in Richtung Buchholz fuhr und plötzlich nach links in den Gegenverkehr lenkte. Dort stieß der 78jährige mit seinem Auto gegen einen entgegenkommenden Reisebus, der zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste beförderte. Warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn kam ist noch ungeklärt. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 110.000 Euro. Der fließende Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme vor Ort umgeleitet.

Laßrönne - Toter nach Brand identifiziert

Nach dem Brand in einem Carport mit angrenzendem Schuppen in Laßrönne vom 27.02.2023 konnte die Identität der im dem Schuppen tot aufgefunden Person anhand eines DNA- Abgleiches ermittelt werden. Demnach handelt es sich um einen 29jährigen Bewohner des dortigen Grundstückes. Ein Verbrechen schließen die Ermittlungsbeamten aus.

