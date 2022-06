Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfall an der Allmendkreuzung - Mitfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 24.06.2022, sind an der Allmendkreuzung zwischen Binzgen und Hochsal ein Kleinbus und ein Auto kollidiert. Eine 87-jährige Mitfahrerin im Kleinbus erlitt leichte Verletzungen. Gegen 08:20 Uhr war der 55 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses aus der Allmendstraße nach links auf die bevorrechtigte K 6542 eingefahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem dort in Richtung Hochsal fahrenden Audi eines 61 Jahre alten Mannes. Unmittelbar davor hatte ein grauer oder silberner Mercedes-Kombi aus Richtung Rotzel die Kreuzung so knapp gequert, dass der Audi-Fahrer bereits eine Vollbremsung einleiten musste. Zu einer Berührung mit dem Mercedes kam es nicht, aber dann mit dem einbiegenden Kleinbus. Zwar hielt der Mercedes kurz an, allerdings fuhr der Fahrer dann weiter. Der Polizeiposten Laufenburg sucht diesen Mercedes-Fahrer und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07763 9288-0).

