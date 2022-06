Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Vogtsburg im Kaiserstuhl (ots)

Vogtsburg im Kaiserstuhl - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen wurde die Polizei Breisach am 23.06.2022 gegen 18.00 Uhr gerufen. Eine Pkw-Fahrerin übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich auf Höhe des Hotel Kreuz-Post in Burkheim den vorfahrtsberechtigten Pkw des weiteren Unfallbeteiligten. Die beiden Fahrzeugführer wurden medizinisch vom DRK vor Ort versorgt, eine weitere stationäre Versorgung war glücklicherweise nicht erforderlich. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Vogtsburg mit 2 Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 7.000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten die Fahrzeuge von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

