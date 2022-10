POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland/Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 43. KW

Saarbrücken (ots) - Saarbrücken. In der Nacht von Montag (10.10.2022), 22:00 Uhr auf Dienstag (11.10.2022), 09:00 Uhr kam es am Saarbrücker Eschberg im Bereich Mecklenburgring und Tilsiter Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. An den Fahrzeugen wurden teilweise alle Reifen platt gestochen. An einigen ...

