Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte stehlen KIA Sportage ++ Tespe - Mit Auto in Swimmingpool gefahren

Bild-Infos

Download

Fleestedt (ots)

In Seevetal- Fleestedt wurde in der Zeit von Mittwoch, 08.03., 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 09.03., 05:30 Uhr, im Mühlenweg ein KIA Sportage durch unbekannte Täter gestohlen. Das Auto war in einem frei zugänglichen Bereich abgestellt. Das Kennzeichen des Autos lautet: WL-RS 9971. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, 04105-6200

Tespe- Mit Auto in Swimmingpool gefahren

Vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles ist ein 74jähriger Autofahrer am Donnerstag, 09.03.2023, gegen 18:30 Uhr in der Straße Im Rehmen in Tespe mit seinem Skoda in den Swimmingpool eines dortigen Anwohners gefahren. Zunächst touchierte der Autofahrer eine Straßenlaterne und fuhr dann über eine Grundstückseinfahrt durch einen Garten bis in den Swimmingpool. Anwohner hatten den leichtverletzten Mann anschließend aus dem Auto geborgen und die Rettungskräfte, sowie die Polizei benachrichtigt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. An dem Pool und dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell