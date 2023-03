Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe wurden gestört ++ Winsen/Luhdorf - Verkehrszeichen entwendet

Seevetal/Maschen (ots)

Diebe wurden gestört

Heute, 13.03.2023, gegen 01.40 Uhr, versuchten Unbekannte, in das Lager einer Spedition an der Straße Unner de Bult einzubrechen. Die Täter hatten zunächst ein Loch in den Maschendrahtzaun geschnitten und waren so auf das Gelände gelangt. Als sie sich an einem Hallentor zu schaffen machten, wurden sie von einem Mitarbeiter bemerkt. Die Täter flüchteten sofort wieder vom Gelände. Eine Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Unner de Bult aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Winsen/Luhdorf - Verkehrszeichen entwendet

Ein Zeuge beobachtete gestern, 12.03.2023, gegen 18.10 Uhr, wie zwei Männer im Alter von ca. 20 Jahren an einem Verkehrszeichen in der Straße Kleines Feld hantierten. Die beiden Unbekannten entfernten das Schild "Ende Tempo 30 Zone", das in Höhe des Kindergartens am Ortsausgang montiert war, und luden es in einen Kleinwagen. Mit dem Pkw fuhren die beiden nach Angaben des Zeugen über die Brücke über die Osttangente in Richtung der Feldmark davon.

Hinweise zu den Schilderdieben nimmt die Polizei in Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell