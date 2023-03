Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrradbox aufgebrochen und E-Bike gestohlen ++ Hanstedt - Pkw von Ausstellungsgelände gestohlen

Buchholz (ots)

Fahrradbox aufgebrochen und E-Bike gestohlen

Ein Victoria E-Trekking-Rad im Wert von rund 3000 Euro ist am Montag, 13.03.2023, von Unbekannten gestohlen worden. Das Rad war gegen 06 Uhr in einer Fahrradbox auf dem Bahnhofsvorplatz an der Rütgersstraße eingeschlossen worden. Als die Eigentümerin gegen 17.40 Uhr wieder zurückkam, stellte sie den Diebstahl des Rades fest.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Hanstedt - Pkw von Ausstellungsgelände gestohlen

Bereits in der vergangenen Woche kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Schierhorner Allee zu einem Pkw-Diebstahl. Wie der Polizei gestern angezeigt wurde, haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 08.03.2023, 18 Uhr und dem 09.03.2023, 07 Uhr, einen weißen Citroen Jumper auf unbekannte Weise vom Gelände gestohlen. Der Wagen war nicht zugelassen und hatte einen Wert von rund 24.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht zum 09.03.2023 an der Schierhorner Allee beobachtet wurden, nimmt die Polizei Salzhausen unter der Telefonnummer 04172 986610 entgegen.

