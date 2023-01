POL-MA: Wiesloch: 45-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Eberbach - Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag gegen 20:30 Uhr brannte in der Dr.-Weiß-Straße die Küche eines Mehrfamilienhauses im vierten Obergeschoss. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war das Feuer bereits durch einen Bewohner gelöscht worden. Dieser wurde anschließend vorsorglich wegen des Verdachtes einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Die ...

mehr