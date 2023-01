Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach - Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Eberbach - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 20:30 Uhr brannte in der Dr.-Weiß-Straße die Küche eines Mehrfamilienhauses im vierten Obergeschoss. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war das Feuer bereits durch einen Bewohner gelöscht worden. Dieser wurde anschließend vorsorglich wegen des Verdachtes einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Die Dunstabzugshaube sowie Hängeschränke der Küche wurden beschädigt. Die Decke und Wände des Raumes waren verrußt. Es ist jedoch nicht von einer Schädigung an der Statik des Gebäudes auszugehen. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf über 10.000,- Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und unterliegt weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Eberbach geführt werden.

