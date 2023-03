Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tödlicher Arbeitsunfall ++ Buchholz - Zwei Brände in der Straße Heidekamp ++ Tostedt - Alkoholisiert und ohne Führerschein gefahren

Tostedt (ots)

Tödlicher Arbeitsunfall

Auf einer Obstplantage in Tostedt kam es gestern, 16.3.2023, zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 48-jähriger Mann war gegen 10:40 Uhr mit einem Quad auf der Plantage unterwegs und kollidierte hierbei mit einem gespannten Stahlseil. Der Mann wurde vom Quad geschleudert und blieb leblos liegen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Mitarbeiter, die den Unfall bemerkt hatten, und eintreffende Polizeibeamte, konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich nicht ergeben.

Buchholz - Zwei Brände in der Straße Heidekamp

Heute, 17.3.2023, gegen 7:10 Uhr, meldeten Bewohner eines Mehrparteienhauses am Heidekamp Rauch, der aus einer Wohnung im Kellergeschoss drang. Sofort wurden zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Zimmer der Kellerwohnung löschen. Der Bewohner dieser Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Verletzt wurde niemand.

Durch Rauchgase sowie durch die Abschaltung von Strom und Wasser sind die übrigen Wohnungen des Hauses derzeit auch nicht nutzbar, so dass alle neun Bewohnerinnen und Bewohner durch die Stadt vorübergehend anderen Orts untergebracht werden müssen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit ist die Ursache noch unklar. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Bereits gestern kam es zu einem Löscheinsatz in der Straße Heidekamp. Dabei hatte gegen kurz nach 5 Uhr der Rauchmelder einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhaus ausgelöst und die Anwohner alarmiert. Verletzt wurde auch hier niemand. Der Schaden des Zimmerbrandes beläuft sich auf rund 10.000 EUR. Möglicherweise ist fahrlässiges Verhalten brandursächlich gewesen.

Trotz der räumlichen und zeitlichen Nähe besteht nach derzeitigen Erkenntnissen kein Zusammenhang zwischen den beiden Brandereignissen.

Tostedt - Alkoholisiert und ohne Führerschein gefahren

Am Donnerstag, 16.3.2023, gegen 17:35 Uhr, kontrollierten Beamte einen 39-jährigen Mann, der mit seinem PKW auf der Kastanienallee unterwegs war. Der Mann erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 2,5 Promille. Ein Drogenvortest zeigte zudem eine Beeinflussung durch Cannabis an. Einen Führerschein konnte der Fahrer den Beamten nicht vorlegen, er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

