Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte stehlen VW Polo ++ Buchholz i.d.N. - Einbrecher erbeuten Handys

Rosengarten (ots)

Von einem Parkplatz eines Krankenhauses im Metzendorfer Weg in Rosengarten wurde in der Zeit von Mittwoch, 22.03.2023, 14 Uhr, bis Donnerstag, 23.03.2023, 08:50 Uhr, ein VW Polo gestohlen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten das graue Fahrzeug mit dem Kennzeichen OL- E 2705 von dem frei zugänglichen Parkplatz. Der Schaden beläuft sich auf ca. 12.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Harburg (04181/2850)

Buchholz i.d.N. - Einbrecher erbeuten Handys

Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Knaupschen Weg in Buchholz ein. Zuvor beseitigten sie einen Stacheldrahtzaun. Anschließend hebelte der oder die Täter ein Fenster auf. Unter Mitnahme von Diebesgut, u.a. Mobiltelefone, verließ der oder die Täter dann das Haus. Bei einer Absuche im Umfeld wurden in einem angrenzenden Waldstück Teile des Diebesgutes aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter 04181/2850

