BPOL NRW: Fahrkartenkontrolle eskaliert - 37-Jähriger attackiert Bundespolizisten mehrfach

Dortmund (ots) - In den frühen Morgenstunden des 03. Juni soll ein Mann eine 20-Jährige am Hauptbahnbahnhof Dortmund an die Brust gefasst und sie gegen ihren Willen geküsst haben. Aufgrund eines Handzeichens informierte ein Reisender die Bundespolizei. Gegen 00:30 Uhr informierte ein 20-Jähriger die Bundespolizei, da eine Frau ein Hilferuf per Handzeichen (rechte ...

mehr