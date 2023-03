Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Eigentümer nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Bild-Infos

Download

Tostedt (ots)

In den Abendstunden des 02.03.2023 kam es zu einem versuchten Fahrraddiebstahl am Bahnhof in 21255 Tostedt.

Der noch vor Ort festgestellte Beschuldigte versuchte mittels mehrfacher Drehung und stumpfer Gewalteinwirkung das Kettenschloss aufzubrechen. Dadurch sind Schäden sowohl am Schloss als auch am Fahrrad entstanden. Nach Sachverhaltsaufnahme wurde der Beschuldigte vor Ort entlassen. Im Rahmen der Streife konnte das gleiche Fahrrad zu einem späteren Zeitpunkt im Nahbereich festgestellt werden und wurde somit zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt.

Folgende Daten des Fahrrades sind bekannt:

- Mountainbike der Firma "Rockrider" - 26 Zoll - Farbe: blau, schwarz, weiß - gesichert mittels Kettenschloss - Kettenschloss mit der Aufschrift "hergestellt für: Prophete GmbH" - auffällig blaue Klingel - Korb auf dem Gepäckträger montiert

Geschädigte, die ihr Fahrrad wiedererkennen oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt zur Polizeistation in Tostedt, Tel. 04182 404270, aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell