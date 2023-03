POL-WL: Diebe stehlen Kupferrohre von Kirche ++ Meckelfeld - Baucontainer aufgebrochen

Seevetal (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag, 26.03.2023, in der Zeit zwischen 19:30 bis 21:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Südstrand in Seevetal eingebrochen. Zunächst beschädigten die Täter einen Zaun. Anschließend wurde eine Terrassentür aufgehebelt und sämtliche Räumlichkeiten des Hauses durchsucht. Unter Mitnahme von Bargeld flüchteten die Täter dann in unbekannte Richtung. ...

