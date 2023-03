POL-WL: Unfall fordert sechs Verletzte ++ Polizei Winsen sucht unfallflüchtigen Radfahrer

Polizeiinspektion Harburg

Unfall fordert sechs Verletzte ++ Polizei Winsen sucht unfallflüchtigen Radfahrer

Buchholz i.d.N.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 11:10 Uhr, im Niedersachsenweg in Buchholz. Eine 34jährige Autofahrerin aus Buchholz wollte mit ihrem Auto in den Lohbergenweg abbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto, in dem sich eine 48jährige Fahrerin sowie zwei 16- und 57jährige Mitfahrerinnen befunden haben. Beide Autos, ein VW und ein BMW, stießen frontal aufeinander. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 34jährige Fahrerin des VW, sowie zwei Mitfahrerinnen (3 und 7 Jahre). In dem BMW wurden ebenfalls alle drei Insassen leicht verletzt. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden mussten abgeschleppt werden. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Niemand von ihnen wurde schwer verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Polizei Winsen sucht unfallflüchtigen Radfahrer

Bereits am 21. Februar dieses Jahrs ereignete sich in Winsen, Pattenser Hauptstraße, ein kurioser Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Winsen nun zur Ermittlung des Unfallverursachers auf die Mithilfe der Bevölkerung setzt. Gegen 06:30 Uhr befuhr ein unbekannter Radfahrer die Pattenser Hauptstraße, L 215, in Richtung Winsen. Ein dahinterfahrender 18jähriger Autofahrer musste dem unbekannten Radfahrer derart ausweichen, dass er zunächst auf den Grünstreifen kam, dort gegen zwei Leitpfosten und ein Verkehrsschild stieß. Der unbekannte Radfahrer ließ sein Fahrrad, Rennrad Marke Myata Cycle 750 SR, am Unfallort zurück und entfernte sich von der Unfallstelle. Aufgrund des Unfallherganges war nicht anzunehmen, dass der unbekannte Radfahrer verletzt war. Trotz intensiver Absuche konnte der Flüchtige jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei Winsen (04171/7960) bittet nun die Bevölkerung darum, Hinweise auf den Eigentümer des blauen Rennrades zu geben, das am Unfallort sichergestellt worden ist.

