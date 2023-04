Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 31.03.2023, 12 Uhr bis Sonntag, 02.04.2023, 12 Uhr

Tostedt (ots)

Streit eines Paares endet mit Widerstand und Beleidigungen

Am späten Freitagabend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung während einer Verkehrskontrolle auf ein streitendes, alkoholisiertes Pärchen aufmerksam. Da sie mehrfach deutlich machte von ihm in Ruhe gelassen zu werden, wurde versucht beide zu trennen. Trotz der mehrfachen Aufforderung stehen zu bleiben und Abstand zu halten, schlug er die Arme des Beamten weg und versuchte zu seiner Freundin zu gelangen. Da sich seine Aggressivität nun auch gegen den Kollegen richtete und er nicht von seinem Vorhaben abließ, musste er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich derart, dass der Beamte und er auf die Bahnhofstraße fielen und Fahrzeuge anhalten mussten. Erst durch hinzukommende weitere Kollegen/-innen konnte die Lage beruhigt werden. Die Maßnahmen wurden fortlaufend durch die Freundin gestört, in dem sie versuchte zu ihrem Freund zu gelangen. Dabei beleidigte sie Beamtinnen und zeigte ihnen den Mittelfinger.

Jesteburg/Itzenbüttel - Brand neben einer Scheune

Durch eine unbekannte Person wurde ein Stapel Feuerholz direkt angrenzend an eine Scheune mit darin gelagerten Stroh und Fahrzeugen in Brand gesetzt. Dank der Brandentdeckerin und den kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnte das noch kleine Feuer gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden.

Buchholz - E-Scooter mit alten Versicherungskennzeichen

Am Samstag wurde eine E-Scooterfahrerin angehalten, da sie augenscheinlich kein Versicherungskennzeichen hatte. Das an der Lenkerstange angebrachte Kennzeichen konnte erst bei der Kontrolle festgestellt werden. Jedoch war dieses grün (2022) und somit nur noch bis zum 28.02.2023 gültig. Die Polizei weist darauf hin, dass Versicherungskennzeichen hinten am Fahrzeug angebracht werden müssen und ab dem 01.03.2023 ein neues Versicherungsjahr begonnen hat. Die Kennzeichenfarbe ist nun schwarz.

Buchholz - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholbeeinflussung

Am Samstagnachmittag übersah ein Fahrradfahrer eine vorfahrtberechtigte PKW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Anschließend entfernte er sich, konnte jedoch später im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Der Grund für sein Verschwinden war schnell klar. Er pustete 1,82 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Verfahren bezüglich Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

A7 Richtung Hannover - ein Powernap mit Konsequenzen

Am Sonntagmorgen wurde auf der A7 in Richtung Hannover, in Höhe Ramelsloh durch einen Verkehrsteilnehmer ein Auto auf dem Standstreifen gemeldet, in welchem offensichtlich eine Person schlief. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die Person tatsächlich schlafend auf dem Fahrersitz angetroffen. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Person führte zu einem Atemalkoholergebnis von 1,58 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Harburg - Mehrere Wohnungseinbrüche

Wulfsen - Am Freitag drangen unbekannte Täter über die Terrassentür in eine Wohnung in der Bogenstraße ein und entwendeten Bargeld.

Seevetal/Maschen - Von Freitag auf Samstag wurden gleich zwei nebeneinanderliegende Objekte im Fachenfelder Weg angegangen. In beiden Fällen wurde ein Fenster geöffnet und das Haus nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

Appel - Am Samstag gelangten Unbekannte im Laufe des Tages durch das Einschlagen eines Fensters in ein Einfamilienhaus im Wennerstorfer Weg. Das Haus wurde durchwühlt und über eine Terrassentür wieder verlassen. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bisher nicht bekannt.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181 / 285-0 entgegen.

