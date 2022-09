POL-SE: Elmshorn - Einbruch in Bäckerei

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.09.2022) ist es in der Berliner Straße in Pinneberg, Ecke Ziegeleiweg, zum Einbruch in die dortige Tankstelle gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen entwendeten Unbekannte zwischen 18:00 und 07:58 Uhr eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln aus den Räumlichkeiten. Angestellte bemerkten am Montagmorgen die Tat und informierten die ...

