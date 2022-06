Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Person bei Unfall schwer verletzt

Laar (ots)

Gegen 3 Uhr kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Verkehrsunfall auf der Emlichheimer Straße in Laar. Eine 49-Jährige wurde dabei verletzt. Die Frau war in ihrem Ford in Richtung Echteler unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 33.5000 Euro.

