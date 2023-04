Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Einfamilienhäuser ++ Buchholz - Unrat vor leerstehendem Haus in Brand gesetzt

Seevetal (ots)

Einbrüche in Einfamilienhäuser

In der Nacht zu Dienstag, 4.4.2023, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 2:00 Uhr, kam es an der Straße Fachenfelder Weg (OT Horst) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie diverse Schränke. Ob die Täter auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Im Mühlenweg (OT Fleestedt) kam es in der Zeit zwischen Montag, 3.4.2023, 13:00 Uhr und Dienstag, 20:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier schlugen die Täter die Scheibe eines Kellerfensters ein, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten zahlreiche Räume und Schränke.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Buchholz - Unrat vor leerstehendem Haus in Brand gesetzt

Am Dienstag, 4.4.2023, gegen 19:15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem leerstehenden Haus an der Bahnhofstraße gerufen. Zeugen hatten dort Feuerschein bemerkt. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, so dass ein Übergreifen auf das unbewohnte Haus vermieden werden konnte.

Die Polizei geht davon aus, dass am Haus gelagerter Unrat in Brand gesetzt worden ist. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

