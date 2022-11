Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rucksack durch Rollerfahrer entwendet

Speyer (ots)

Am 22.11.2022 gegen 16:00 Uhr lief eine 49-jährige Frau auf dem Bürgersteig in der Auestraße. Sie trug dabei ihren goldfarbenen Rucksack über die linke Schulter gehängt. An ihr führ ein weißer Motorroller mit zwei Personen besetzt vorbei. In diesem Augenblick wurde ihr der Rucksack durch den Sozius von der Schulter gerissen. Ein Kennzeichen konnte die Geschädigte nicht ablesen. Die Fahrer trugen schwarze Helme und schwarze Kleidung. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel.06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de )

