Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 69-jähriger Radfahrer verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Bike-Fahrer hat sich am Montag (4. Juli) gegen 11:20 Uhr auf der L697 in Helden ereignet. Zunächst befuhr hier eine 32-jährige Pkw-Fahrerin die Landstraße in Richtung Mecklinghausen. Sie beabsichtigte, den vor ihr fahrenden Radfahrer zu überholen. Beim Wiedereinscheren befand sich der Radfahrer jedoch neben ihr, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 69-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wollte im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell