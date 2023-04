Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Donnerstag, 06.04.2023 -12 Uhr- bis Sonntag, 09.04.2023,12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Osterfeuer - verliefen friedlich, dennoch einige Zwischenfälle

Nur wenige polizeiliche Einsätze waren bei den diesjährigen Osterfeuern zu verzeichnen. Dennoch gab es einige Zwischenfälle: Unter anderem wurden in der Nacht zu Freitag bei Asendorf und in der darauffolgenden Nacht bei Marxen die bereitgestellten Osterfeuerhaufen durch Unbekannte zu früh entfacht. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr aber das brennende Material schnell löschen, so dass die beiden Osterfeuer noch planmäßig stattfinden konnten. Samstagmitternacht sprang ein Jugendlicher (17) beim Dibberser Osterfeuer randalierend gegen ein Feuerwehrfahrzeug und trat eine Delle in die Karosserie. Zwei Feuerwehrmänner versuchten ihn von weiteren Sachbeschädigungen abzuhalten und hielten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Festgehaltene verhielt sich dabei äußerst aggressiv und setzte sich gegenüber den festhaltenden Feuerwehrmännern derart zur Wehr, dass er bis dahin am Boden fixiert werden musste. Der Randalierer steht zudem im Verdacht, mit einem weiteren Mann eine Körperverletzung begangen zu haben, es wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Ungefähr zur gleichen Zeit schlugen in Salzhausen beim "Parkplatz Waldbad" drei Männer auf einen Mann (16) ein und warfen sein mitgeführtes Motorrad um. Sie flohen vor dem Eintreffen der Polizei. Die Täter wurden als junge Männer -ca. 16-18 Jahre alt- beschrieben. Einer sei von kleinerer Statur und dunkel bekleidet, die anderen ca. 180 bis 185 cm groß und mit einer orangenen und einer weißen Jacke bekleidet gewesen.

Beim Nenndorfer Osterfeuer gab ein Mann (30) später in der Nacht einem anderen Mann (24) aufgrund von Streitigkeiten unvermittelt eine Kopfnuss, die zu einer Platzwunde führte und im Krankenhaus genäht werden musste. Ein Besucher des Lindhorster Osterfeuers war am Sonntagmorgen nicht einverstanden, als die Feuerwehr das Osterfeuer für beendet erklärte, und geriet darüber in Streit, unterstützt wurde er von weiteren Jugendlichen. Bei dem Streit blieb es aber auch, bis zum Eintreffen der Polizei kam es zu keinen Tätlichkeiten und die Veranstaltung wurde ohne weitere Vorkommnisse beendet.

Hinweise zu allen Sachverhalten nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis entgegen (Polizei Buchholz 04181-2850)

Buchholz in der Nordheide- Zivilcourage gegenüber bewaffnetem Taschendieb

Samstagnachmittag nährte sich in der Buchholzer Galerie ein Taschendieb (24) von hinten einem Besucher (50) und öffnete heimlich den rücklings getragenen Rucksack. Als der Dieb hineingriff, wurde er vom Rucksackträger und seiner Begleiterin (56) bemerkt, die ihn auf sein Verhalten ansprach. Der Dieb holte daraufhin ein Taschenmesser hervor und drohte, sie abzustechen. Ein bis dahin unbeteiligter Mann (26) bemerkte die Situation und stellte sich schützend vor die bedrohte Frau. Der Täter schubste den helfenden Mann kräftig gegen die Eingangstür, wodurch der Mann leicht verletzt wurde und das Glas der Schiebetür leicht beschädigt wurde. Zwischenzeitich kamen weitere aufmerksam gewordene Personen hinzu und kreisten den Täter in einigem Abstand bis zur Ankunft der zwischenzeitlich alarmierten Polizei ein. Der Beschuldigte wurde widerstandslos festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt, stritt aber jegliche Tathandlungen ab. Ein Messer führte er nicht mehr bei sich. Das von ihm offenbar kurzfristig vor Ort versteckte Taschenmesser wurde in unmittelbarer Nähe zum Festnahmeort aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen wurde bei seinen mitgeführten Sachen weiteres mutmaßliches Diebesgut - unter anderem Bekleidung und zahlreiche hochwertige Brillen - festgestellt. Der Beschuldigte wurde nach Vortrag des Sachverhaltes an die Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen, da keine Haftgründe für eine Untersuchungshaft vorlagen. Es wurden diverse Strafverfahren - u.a. wegen Diebstahls mit Waffen und Bedrohung - eingeleitet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz zu melden (04181-2850)

Stelle - Diebstahl eines Renault Zoe

Zwischen Donnerstagabend, 20:15 Uhr, und Freitagvormittag, 10:20 Uhr wurde im Bardenweg ein E-Fahrzeug (Renault Zoe) entwendet. Dieses wurde zuvor an der vor dem Wohnhaus befindlichen E-Ladesäule der Eigentümer geladen. Der Schaden beziffert sich schätzungsweise auf 14.000 EUR. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizei Buchholz: 04181-2850).

Wohnungseinbrüche im Landkreis Harburg

Samstag durchsuchten Einbrecher im Tatzeitraum von 00 Uhr bis 08 Uhr beim Gerhard-Bachmann-Ring in Neu Wulmstorf eine Doppelhaushälfte, nachdem sie eine Seitentür aufgebrochen hatten. Ebenfalls Samstag kam es in Rosengarten zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Vierberg. Die Tatzeit hier war kurz nach 21 Uhr in einem eng einzugrenzenden Zeitraum.

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstag wurde zudem in ein leerstehendes Wohnhaus in der Niedersachsenstraße in Winsen/Luhe eingebrochen. Es wurden unter anderem Kupferrohre entwendet.

Bei Einbruchsversuchen in Wohnhäuser blieb es in der Amselstraße in Marschacht (Tatzeitraum Mittwoch 20 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr) und in Drage (Drennhäuser Straße, Tatzeitraum Samstag 08 Uhr bis 10 Uhr). Hier gelang es den Einbrechern nicht, mögliche Zugänge aufzubrechen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizei Buchholz: 04181-2850).

Rosengarten/ Klecken - Einbruchdiebstahl in Grundschule

Im Zeitraum von Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 11:00 Uhr, verschaffte sich die unbekannte Täterschaft über den Keller Zutritt zum Schulgebäude. Es wurden innerhalb der Schule mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Seevetal zu melden (04105-6200).

Bendestorf- Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen Einbrecher über ein Seitenfenster in eine italienische Gaststätte bei der Poststraße ein, um einige Räumlichkeiten nach Diebesgut zu durchsuchen. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz entgegen (04181-2850).

Buchholz in der Nordheide - Feld in Brand gesetzt

Am Donnerstag geriet ein südlich am Itzenbütteler Weg angrenzendes Feld zwischen Buchholz und Itzenbüttel kurz nach 13 Uhr in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das sich ausbreitende Feuer ablöschen, dennoch wurde eine Fläche von über 10000qm abgebrannt. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Eine beabsichtigte Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz entgegen (04181-2850).

Seevetal/Fleestedt - Brand einer Grünfläche

Freitag, gegen 14:50 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Grünfläche bei der Winsener Landstraße/nahe der BAB 39 in Brand mit letztlich ca. 3000qm Ausdehnung. Auch hier konnte das Feuer vollständig durch die Feuerwehren gelöscht werden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal entgegen (04105-6200).

A7 Richtungsfahrbahn Hamburg - Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntag, gegen 08:05 Uhr, kam der Fahrer (54) eines Renault Megane in Höhe der Anschlussstelle Garlstorf aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Beifahrer (14) musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem PKW befreit werden und wurde schwer verletzt. Ein weiterer Mitfahrer (44) auf der Rückbank wurde ebenfalls schwer verletzt, bei dem Fahrer und dem vierten Mitfahrer auf der Rückbank blieben die Verletzungen in Anbetracht des Unfallbildes verhältnismäßig leicht. Alle vier Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum der Fahrer auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. Die Ausfahrt Garlstorf musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Landkreis Harburg - Trunkenheitsfahrten

Donnerstagmittag fiel einer Polizeistreife in Tostedt auf der Wiesenstraße ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass ein Versicherungsschutz zwar nachgewiesen werden konnte und lediglich das Kennzeichen nicht angebracht worden war, der Nutzer aber offenbar unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Ihm wurde für den Nachweis für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine Blutprobe entnommen.

Freitagnachmittag sichtete eine Polizeistreife einen Nissan Juke, der auf der A1 in Richtung Bremen auf dem Standstreifen in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug wurde zum Parkplatz Sunderblick geleitet und dort kontrolliert. Der Fahrer (72) wies deutliche körperliche Ausfallerscheinungen auf und hatte mit gepusteten 0,52 Promille nicht nur zu viel Alkohol intus, sondern räumte auch die Einnahme von die Fahrtüchtigkeit herabsetzenden Medikamenten ein. Auch ihm wurde für das Strafverfahren eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

2,68 Promille pustete ein Fahrradfahrer (44) Freitagabend in Buchholz bei einer Kontrolle, nachdem er auf der Adolfstraße auf der für ihn falschen Fahrspur einem Funkstreifenwagen mit deutlichen Fahrauffälligkeiten direkt entgegengefahren war. Zwar konnte der Fahrradfahrer noch rechtzeitig und im ausreichenden Abstand abbremsen, um dann seine Fahrrichtung ruckartig zu ändern, einer Kontrolle entging er jedoch nicht: Nach seinem Wegfahren in Schlangenlinien durch die Fußgängerzone wurde er später bei der Bahnhofstraße gestellt. Auch hier waren noch erhebliche Ausfallerscheinungen bei dem Mann festzustellen. Aufgrund des hohen Promillegehaltes und der festgestellten Ausfallerscheinungen wurde auch gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Am Sonntag, gegen 02:20 Uhr, wurde von einen Verkehrsteilnehmer ein Fahrradfahrer auf der A 261 gemeldet. Der Radfahrer fuhr auf dem Standstreifen in Richtung Bremen. Als er die Polizei bemerkte, kehrte er um und flüchtete als Geisterfahrer in die entgegengesetzte Richtung. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 18-jährige gestoppt werden. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab einen Atemalkoholgehalt von 2,09 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

