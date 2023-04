Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Misthaufen in Brand gesetzt ++ Winsen - "Autotreff" - Polizei kontrollierte zahlreiche Fahrzeuge

Buchholz (ots)

Misthaufen in Brand gesetzt

Am Montag, 10.4.2023, gegen kurz nach 15 Uhr, wurde die Feuerwehr in den Itzenbütteler Weg gerufen, unweit einer Fläche, die bereits am Osterwochenende in Brand geraten war (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5482542), brannte nun ein großer Misthaufen in unmittelbarer Nähe eines bewaldeten Grundstücks. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen auf die Bäume verhindert werden.

Die Polizei geht davon aus, dass dieser Brand vorsätzlich gelegt worden ist. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Winsen - "Autotreff" - Polizei kontrollierte zahlreiche Fahrzeuge

Am Sonntag, 9.4.2023, fand auf einem Autohof an der Max-Planck-Straße ein so genannter "Autotreff" statt. Rund 200 Fahrzeuge, darunter viele getunte PKW, kamen am Nachmittag zu diesem Treffen zusammen. Die Polizei kontrollierte im Umfeld der Veranstaltung zahlreiche PKW hinsichtlich ihrer baulichen Veränderungen. Bei sieben Fahrzeugen wurden Umbaumaßnahmen festgestellt, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In zwölf weiteren Fällen stellten die Beamten Veränderungen an den Fahrzeugen fest, die durch die zuständigen Zulassungsstellen überprüft werden müssen.

