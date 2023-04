Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hoher Sachschaden durch Diebstahl von Kfz-Teilen ++ Buchholz - Mehrere Laubenaufbrüche

Seevetal/Fleestedt (ots)

Hoher Sachschaden durch Diebstahl von Kfz-Teilen

In der Nacht zu Mittwoch, 12.04.2023, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 8 Uhr, haben Diebe ein Autohaus an der Straße Jesdal heimgesucht. Auf dem frei zugänglichen Außengelände machten sich die Täter an 23 Fahrzeugen der Marke Audi zu schaffen. Sie bauten von den größtenteils Neufahrzeugen die Sensoren aus der Fahrzeugfront aus. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nähe des Autohauses beobachtet wurden, nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Buchholz - Mehrere Laubenaufbrüche

Auf dem Gelände eines Kleingartenvereins am Itzenbütteler Weg kam es in der Nacht zu Dienstag, 11.4.2023, zu mindestens drei Einbrüchen in Gartenlauben. In allen drei Fällen brachen die Täter die Eingangstür auf und entwendeten Werkzeuge wie Akkuschrauber oder Heckenscheren. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

