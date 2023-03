POL-GI: Die 12-jährige Anushya Thangavelu aus Aßlar vermisst

Gießen (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der BAB 5 bei Homberg/Ohm in Fahrtrichtung Frankfurt wurden 14 Personen durch Schrammen und Kratzer leichtverletzt. Insgesamt waren 6 Fahrzeuge beteiligt, die aktuell auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt voll gesperrt; eine Umleitung ist eingerichtet. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, ...

