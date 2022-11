POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Demerath (ots) - Am 07.11.2022 gegen 18:39 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über die Beschädigung eines Hochsitzes in der der Gemarkung von Demerath in Kenntnis gesetzt. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter einen aufgestellten Hochsitz vollends zerstört. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

