POL-HAM: Nach Zusammenstoß mit Straßenlaterne abgehauen

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Freitag, 14. Oktober, gegen 23.10 Uhr, in ein Mobilfunk-Geschäft in der Weststraße ein. Dazu trat er gegen eine Glasscheibe des Ladens, zerstörte diese und gelangte in den Innenraum. Zeitgleich traten zwei weitere Unbekannte gegen die Glasscheibe eines unmittelbar nebenan liegenden zweiten Mobilfunk-Geschäfts. ...

