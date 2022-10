Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Von Fahrbahn abgekommen und auf geparktem Ford liegen geblieben

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Sonntagnachmittag ist eine 76-jährige Autofahrerin auf der Horster Straße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit ihrem Toyota auf dem Dach eines geparkten Fords liegen geblieben. Die Hammenserin hatte zuvor die Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts befahren, als sie den Außenspiegel des entgegen kommenden Ford C-Max eines 56-jährigen Fahrers aus Hamm touchierte. Anschließend kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am gegenüber liegenden Fahrbahnrand abgestellten Ford Mondeo zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Avis auf das Dach des Mondeos geschleudert und kam dort zum Stillstand. Die Seniorin wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Nach ihrer Bergung brachte die Feuerwehr die Rentnerin in ein Hammer Krankenhaus, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Horster Straße teilweise gesperrt werden. Der Toyota und der Ford Mondeo waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 14000 Euro geschätzt. (es)

