Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kennzeichendiebstähle in Tholey

Tholey (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Römerallee in Tholey zu Kennzeichendiebstählen an zwei Pkw. Hier wurden an einem roten Peugeot und an einem roten Hyundai jeweils das vordere und hintere Kennzeichenschild samt den Halterungen abmontiert und entwendet. Beide Fahrzeuge waren auf einem öffentlichen Parkplatz in der Römerallee geparkt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell