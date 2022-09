Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Oberlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 06.09.22, gg. 02.35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Jakob-Stoll-Straße bei dem ein abgestellter PKW stark beschädigt wurde. Bei diesem Verkehrsunfall befuhr ein bisher unbekannter PKW-Fahrer die Jakob-Stoll-Straße in Richtung Niederlinxweiler. Hierbei verlor er aus derzeit nicht feststehenden Gründen die Kontrolle über seinen PKW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem geparkten Renault-Twingo zusammen und schob diesen durch den Aufprall noch ein Stück in Richtung der dortigen Hauswand. Der Twingo wurde hierbei stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich nach ersten Zeugenaussagen um einen schwarzen PKW der Marke Audi gehandelt haben. Dieser dürfte durch die festgestellten Unfallspuren an dem Twingo bei dem Unfall ebenfalls stark beschädigt worden sein. Insbesondere dürfte eine Fensterscheibe auf der Fahrerseite bei dem Unfall zu Bruch gegangen sein. Der Fahrer des schwarzen Audi flüchtete nach dem Verkehrsunfall unerlaubt in Richtung Niederlinxweiler. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können bzw. Angaben zu dem Fahrer machen können.

