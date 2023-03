Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten

Gera (ots)

Gera. Den Stadtring Süd-Ost befuhren am 22.03.2023 gegen 10:50 Uhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Pkw Toyota und ein 63-Jähriger mit seinem Ford. Am Abzweig Thränitz schaltet die Ampel auf Rot, so dass der Fordfahrer bremsen musste. Aus noch ungeklärten Gründen bemerkte der nachfolgende 81-Jährige die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Mitfahrerin (82) im Toyota verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (TL)

