LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Altenburg (ots) - Schmölln: Eine Geldbörse, welche zum Verkauf in der Auslage einer Bank in der Sommeritzer Straße lag, schien das Objekt der Begierde für einen 35 Jahre alten Mann zu sein. Dieser versuchte am gestrigen Tag (21.03.2023), gegen 16:45 Uhr das Portemonnaie zu stehlen. Sein Vorhaben wurde allerdings von Mitarbeitern beobachtet, so dass er die Geldbörse wieder zurücklegte. Die hinzugerufenen Polizisten ...

