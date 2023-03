LPI-G: Ermittlungen zu Einbruch

Altenburg (ots) - Altenburg: In der Zeit vom 17.03.2023 - 20.03.2023 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Technikraum einer Tiefgarage in der Mühlpforte. Anschließend manipulierte er an der Sprinkleranlage und beschädigte zwei Manometer sowie ein Hinweisschild. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise zu den Verursachern unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

