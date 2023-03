Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6120,6124, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Einmündung der K 6124 auf die K 6120 (11.03.2023)

Singen, K6120, K6124 (ots)

Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Samstag in den frühen Abendstunden an der Einmündung der Kreisstraße 6124 auf die Kreisstraße 6120 passiert ist. Eine 46-Jährige fuhr mit einem Opel Astra Twin Top auf der K 6124 von Hausen an der Aach kommend in Richtung der K 6120. An der Einmündung bog die Frau auf die K 6120 ein und kollidierte dabei mit einem in Richtung Schlatt unter Krähen fahrenden Ford Kuga eines 60-Jährigen. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am Ford entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

