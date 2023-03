Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei zieht berauschten Autofahrer aus dem Verkehr

Tuttlingen (ots)

Polizisten haben am Samstagabend einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Da ein 32-jähriger Mann mit defekten Abblendlicht mit einem VW auf Stuttgarter Straße unterwegs war, kontrollierten ihn die Beamten. Bei der Überprüfung des VW-Fahrers stellten die Beamten Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum fest. Ein Drogenvortest verlief daraufhin positiv. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der 32-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der VW blieb an Ort und Stelle stehen. Wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird sich der 32-Jährige nun verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell