POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte stehlen Solarmodule- Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Kleingartenanlage in der Straße "Unterer Dammweg" aufgesucht. Die Unbekannten brachen in zwei Gartenschuppen ein und durchwühlten sie. Dabei fielen den Dieben mehrere Arbeitsgeräte in die Hände, die sie mitnahmen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1.200 Euro. Personen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können ...

